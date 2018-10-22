Гол Ибрагимовича помог «Гэлакси» обыграть «Миннесоту» в матче MLS

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«Лос-Анджелес Гэлакси» одержал победу над «Миннесота Юнайтед» в матче 33-го тура регулярного чемпионата американской Главной лиги футбола (MLS).
Гол Ибрагимовича помог «Гэлакси» обыграть «Миннесоту» в матче MLS
  • ©Scott Winters/Icon Sportswire
  • globallookpress.com

Встреча, прошедшая в Сент-Поле, завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

Победу «Гэлакси» принесли голы Ола Камара, Ромена Алессандрини и Златана Ибрагимовича, также записавшего в свой актив результативную передачу. Для 37-летнего шведа этот гол стал 22-м в нынешнем сезоне и шестым в пяти последних матчах.

В составе «Миннесоты» забил Анхело Родригес.

Ранее сообщалось, что Ибрагимович встретился с детьми, спасёнными из пещеры в Таиланде.

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