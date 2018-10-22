Гол Ибрагимовича помог «Гэлакси» обыграть «Миннесоту» в матче MLS
- ©Scott Winters/Icon Sportswire
- globallookpress.com
Встреча, прошедшая в Сент-Поле, завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.
Победу «Гэлакси» принесли голы Ола Камара, Ромена Алессандрини и Златана Ибрагимовича, также записавшего в свой актив результативную передачу. Для 37-летнего шведа этот гол стал 22-м в нынешнем сезоне и шестым в пяти последних матчах.
В составе «Миннесоты» забил Анхело Родригес.
Ранее сообщалось, что Ибрагимович встретился с детьми, спасёнными из пещеры в Таиланде.