Ибрагимович встретился с детьми, спасёнными из пещеры в Таиланде

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Шведский нападающий клуба американской Главной лиги футбола (MLS) «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович встретился с игрокам юниорской футбольной команды «Лесные вепри», спасённым из пещеры на севере Таиланда.

«Думал, что это я смелый, но эти дети и эта команда еще смелее. Они показали настоящую командную работу, проявили терпение и верили. Вероятно, это лучшая команда в мире», — приводит слова Ибрагимовича пресс-служба клуба.

Отмечается, что он также подарил детям футболки, мячи и билеты на матч «Лос-Анджелес Гэлакси».

2 июля в Таиланде нашли 12 игроков местной юношеской футбольной команды, которые вместе с тренером зашли в пещеру, но не смогли выбраться из-за ливней, затопивших выходы.

10 июля спасательная операция завершилась.

Ранее Мино Райола высказался о возможном возвращении Ибрагимовича в «Милан».

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