«Голден Стэйт» потерпел первое поражение в сезоне, уступив «Денверу»

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Клуб «Голден Стэйт Уорриорз» потерпел поражение от команды «Денвер Наггетс» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
«Голден Стэйт» потерпел первое поражение в сезоне, уступив «Денверу»
  • Reuters

Встреча, прошедшая в Денвере, завершилась со счётом 100:98 в пользу хозяев площадки.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Уорриорз» Стивен Карри, набравший 30 очков.

В составе «Денвера» 28 очков набрал Гэри Харрис.

Для «Голден Стэйт» это поражение стало первым в нынешнем сезоне НБА.

Ранее сообщалось, что Крис Пол и Рэджон Рондо были дисквалифицированы за драку во время матча регулярного чемпионата НБА между клубами «Лейкерс» и «Хьюстон».

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