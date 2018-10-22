«Голден Стэйт» потерпел первое поражение в сезоне, уступив «Денверу»
- Reuters
Встреча, прошедшая в Денвере, завершилась со счётом 100:98 в пользу хозяев площадки.
Самым результативным игроком матча стал защитник «Уорриорз» Стивен Карри, набравший 30 очков.
В составе «Денвера» 28 очков набрал Гэри Харрис.
Для «Голден Стэйт» это поражение стало первым в нынешнем сезоне НБА.
Ранее сообщалось, что Крис Пол и Рэджон Рондо были дисквалифицированы за драку во время матча регулярного чемпионата НБА между клубами «Лейкерс» и «Хьюстон».