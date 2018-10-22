Крис Пол и Рэджон Рондо дисквалифицированы за драку в матче НБА

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Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) отстранила на несколько матчей разыгрывающих «Хьюстон Рокетс» Криса Пола и «Лос-Анджелес Лейкерс» Рэджона Рондо за потасовку во время встречи команд в регулярном чемпионате.
Крис Пол и Рэджон Рондо дисквалифицированы за драку в матче НБА
  • Reuters

Как сообщает пресс-служба НБА, Пол дисквалифицирован на два матча, Рондо — на три.

В середине четвертой четверти на паркете началась потасовка с участием Пола, Рондо и игрока «Лейкерс» Брэндона Ингрэма, который, в свою очередь, отстранён от участия в четырёх матчах.

Матч завершился победой «Хьюстона» со счётом 124:115.

Ранее сообщалось, что баскетболист «Денвера» Никола Йокич повторил полувековое достижение Уилта Чемберлена.

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