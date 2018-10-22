Крис Пол и Рэджон Рондо дисквалифицированы за драку в матче НБА
- Reuters
Как сообщает пресс-служба НБА, Пол дисквалифицирован на два матча, Рондо — на три.
В середине четвертой четверти на паркете началась потасовка с участием Пола, Рондо и игрока «Лейкерс» Брэндона Ингрэма, который, в свою очередь, отстранён от участия в четырёх матчах.
Матч завершился победой «Хьюстона» со счётом 124:115.
Ранее сообщалось, что баскетболист «Денвера» Никола Йокич повторил полувековое достижение Уилта Чемберлена.