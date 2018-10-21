Баскетболист «Денвера» Йокич повторил полувековое достижение Чемберлена

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Центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) против «Финикс Санз» оформил трипл-дабл, набрав 35 очков, сделав 12 подборов и отдав 11 результативных передач.
Баскетболист «Денвера» Йокич повторил полувековое достижение Чемберлена
  • Reuters

Примечательно, что все броски серба достигли цели: он реализовал 8 из 8 бросков с ближней и средней дистанций и 3 из 3 трёхочковых.

Как сообщает пресс-служба НБА, таким образом, Йокич повторил достижение Уилта Чемберлена сезонов-1965/66 и 1966/67, который первым в истории оформил трипл-дабл с более чем 30 очками, ни разу не промахнувшись с игры.

Встреча завершилась со счётом 119:91 в пользу «Денвера».

Ранее сообщалось, что 26 очков Дончича помогли «Далласу» победить «Миннесоту» в матче НБА.

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