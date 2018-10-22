СМИ: Глушакову и Ещенко оформляют британские визы накануне матча «Спартака» с «Рейнджерс» в ЛЕ

Отстранённым от основной команды московского «Спартака» защитнику Андрею Ещенко и полузащитнику Денису Глушакову оформляют британские визы накануне матча красно-белых с шотландским «Рейнджерс» в рамках третьего тура группового раунда футбольной Лиги Европы, который состоится в ближайший четверг, 25 октября, в Глазго.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Глушаков и Ещенко тренируются с молодёжной командой «Спартака» более месяца. Футболисты были выведены из основного состава столичного коллектива, после того как поставили лайки под записью актёра Дмитрия Назарова в социальной сети Instagram, в которой он выступил с критикой в адрес главного тренера красно-белых Массимо Карреры.

Ранее СМИ сообщили, что Каррера может быть отправлен в отставку с должности главного тренера «Спартака» после поражения от «Арсенала» в матче 11-го тура чемпионата Российской премьер-лиги.