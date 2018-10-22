СМИ: Глушакову и Ещенко оформляют британские визы накануне матча «Спартака» с «Рейнджерс» в ЛЕ
- РИА Новости
Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
Глушаков и Ещенко тренируются с молодёжной командой «Спартака» более месяца. Футболисты были выведены из основного состава столичного коллектива, после того как поставили лайки под записью актёра Дмитрия Назарова в социальной сети Instagram, в которой он выступил с критикой в адрес главного тренера красно-белых Массимо Карреры.
Ранее СМИ сообщили, что Каррера может быть отправлен в отставку с должности главного тренера «Спартака» после поражения от «Арсенала» в матче 11-го тура чемпионата Российской премьер-лиги.