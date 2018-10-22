Россияне Куруглиев и Хизриев проиграли схватки за бронзу на ЧМ по вольной борьбе

Россияне Даурен Куруглиев и Анзор Хизриев не вошли в число призёров чемпионата мира по вольной борьбе, который проходит в венгерском Будапеште.

И Куруглиев, выступавший в весовой категории до 86 кг, и Хизриев, боровшийся в категории до 125 кг, потерпели поражение в схватках за бронзовые медали с иранскими спортсменами Хассаном Яздани и Парвизом Хади соответственно.

Чемпионом мира в весе до 86 кг стал представитель США Дэвид Тэйлор. Победу в категории до 125 кг праздновал грузин Гено Петриашвили.

Ранее сообщалось, что Заурбек Сидаков принёс сборной России первую золотую медаль ЧМ по борьбе в Венгрии.