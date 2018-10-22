Россияне Куруглиев и Хизриев проиграли схватки за бронзу на ЧМ по вольной борьбе
- РИА Новости
И Куруглиев, выступавший в весовой категории до 86 кг, и Хизриев, боровшийся в категории до 125 кг, потерпели поражение в схватках за бронзовые медали с иранскими спортсменами Хассаном Яздани и Парвизом Хади соответственно.
Чемпионом мира в весе до 86 кг стал представитель США Дэвид Тэйлор. Победу в категории до 125 кг праздновал грузин Гено Петриашвили.
Ранее сообщалось, что Заурбек Сидаков принёс сборной России первую золотую медаль ЧМ по борьбе в Венгрии.