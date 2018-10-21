Сидаков принёс сборной России первую золотую медаль чемпионата мира по борьбе

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Россиянин Заурбек Сидаков завоевал золотую медаль чемпионата мира по вольной борьбе, который проходит в венгерском Будапеште, в весовой категории до 74 килограммов.
Сидаков принёс сборной России первую золотую медаль чемпионата мира по борьбе
  • Reuters

В финале соревнований отечественный спортсмен одержал победу над представителем Грузии Автандилом Кентчадзе. Бронзовыми призёрами ЧМ в данной весовой категории стали узбек Бекзод Абдурахмонов и американец Джордан Барроуз.

Завоёванная Сидаковым золотая медаль стала для российских борцов первой на текущем чемпионате мира.

Ранее в Федерации спортивной борьбы России прокомментировали победу Хабиба Нурмагомедова над ирландцем Конором Макгрегором в поединке за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе.

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