Сидаков принёс сборной России первую золотую медаль чемпионата мира по борьбе

Россиянин Заурбек Сидаков завоевал золотую медаль чемпионата мира по вольной борьбе, который проходит в венгерском Будапеште, в весовой категории до 74 килограммов.

Reuters

В финале соревнований отечественный спортсмен одержал победу над представителем Грузии Автандилом Кентчадзе. Бронзовыми призёрами ЧМ в данной весовой категории стали узбек Бекзод Абдурахмонов и американец Джордан Барроуз. Завоёванная Сидаковым золотая медаль стала для российских борцов первой на текущем чемпионате мира. Ранее в Федерации спортивной борьбы России прокомментировали победу Хабиба Нурмагомедова над ирландцем Конором Макгрегором в поединке за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе.