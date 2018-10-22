Эксперт раскритиковал Комбарова и Кутепова после поражения «Спартака» от «Арсенала» в матче РПЛ

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Бывший игрок «Спартака», а ныне эксперт Евгений Ловчев выступил с критикой в адрес защитников Дмитрия Комбарова и Ильи Кутепова после поражения красно-белых от тульского «Арсенала» в матче 11-го тура чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ).
Эксперт раскритиковал Комбарова и Кутепова после поражения «Спартака» от «Арсенала» в матче РПЛ
  • Reuters

«Можно, конечно, говорить, что молодёжи много в «Спартаке», но это всё игроки хорошего уровня. Только играют ужасно. А опытные... Смотрю на того же Комбарова, и у меня ощущение, что человек просто отбывает номер. Или взять Кутепова. Недавно выступал его папа по поводу контракта сына. О каком контракте вообще можно говорить? Вы хотя бы видите, как играет Илья? Он летит в подкат в своей штрафной площади, пытаясь спасти ситуацию! И это человек, получивший звание заслуженного мастера спорта», — написал Ловчев на своей странице в социальной сети Facebook.

По мнению эксперта, «Спартак» не стал играть лучше после того, как в молодёжную команду были отправлены защитник Андрей Ещенко и полузащитник Денис Глушаков.

«Они ведь умеют играть. Как и все, кто сейчас выходит в составе «Спартака». Но кто точно не умеет, так это Кутепов. Ребята, сколько же он «валит», — добавил он.

Ранее СМИ сообщили, что Массимо Каррера может быть отправлен в отставку с должности главного тренера «Спартака» после поражения от «Арсенала» в матче 11-го тура чемпионата РПЛ.

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