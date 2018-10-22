Футболист «Краснодара» призвал не делать зверей из Кокорина и Мамаева
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«Ребята оступились, сделали большую ошибку. Безусловно, их надо за это наказать, но не надо делать из них каких-то зверей и отбросы общества. Никто не пишет, как много они помогали людям, детским домам, нуждающимся семьям. Хочется, чтобы к этому делу отнеслись справедливо», — цитирует белорусского футболиста «Чемпионат».
По словам Мартыновича, Мамаева и Кокорина не нужно ограждать от общества, потому что они ещё могут принести пользу и России в целом, и футболу в частности.
Ранее сообщалось, что «Краснодар» убрал Мамаева с предматчевой заставки домашнего стадиона клуба.