«Краснодар» убрал Мамаева с предматчевой заставки своего стадиона

Футбольный клуб «Краснодар» убрал кадр с полузащитником Павлом Мамаевым с предматчевой заставки своего стадиона.

Теперь его место в ролике занял защитник Урош Спаич.

Краснодар из фирменной предматчесвой заставки убрал кадр с Мамаевым, заменив его на Спайича. — Davydova Viktoria (@vktrdavydova) 21 октября 2018 г.

11 октября Павел Мамаев, Александр Кокорин и его брат Кирилл были арестованы на срок до 8 декабря по обвинению в избиении чиновника Минпромторга Дениса Пака, а также водителя телеведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука 8 октября в центре Москвы.

Ранее сообщалось, что Кокорин и Мамаев переведены в двухместные камеры «Бутырки».