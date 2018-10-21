«Краснодар» убрал Мамаева с предматчевой заставки своего стадиона

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Футбольный клуб «Краснодар» убрал кадр с полузащитником Павлом Мамаевым с предматчевой заставки своего стадиона.
«Краснодар» убрал Мамаева с предматчевой заставки своего стадиона
  • © Агентство городских новостей «Москва»

Теперь его место в ролике занял защитник Урош Спаич.

11 октября Павел Мамаев, Александр Кокорин и его брат Кирилл были арестованы на срок до 8 декабря по обвинению в избиении чиновника Минпромторга Дениса Пака, а также водителя телеведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука 8 октября в центре Москвы.

Ранее сообщалось, что Кокорин и Мамаев переведены в двухместные камеры «Бутырки».

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