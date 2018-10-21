Лучший голкипер прошлого сезона в НХЛ выбыл из строя на неопределённый срок из-за травмы

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нэшвилл Предаторз» поместил в список травмированных 35-летнего финского голкипера Пекку Ринне.

Об этом сообщает ESPN.

Признанный лучшим голкипером НХЛ по итогам сезона-2017/18 Ринне получил травму в матче регулярного чемпионата с «Калгари Флэймз» в результате столкновения с партнёром по команде, швейцарским форвардом Кевином Фиалой. Насколько серьёзными являются проблемы хоккеиста со здоровьем, пока неизвестно, но в стане «Нэшвилла» предполагают, что как минимум три ближайших поединка финну придётся пропустить.

Ринне принял участие в пяти встречах текущего регулярного чемпионата НХЛ, в которых отразил почти 93% бросков по своим воротам и помог «Предаторз» одержать три победы.

Ранее сообщалось, что в американских СМИ назвали российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина лучшим снайпером в истории НХЛ.