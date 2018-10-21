В американских СМИ назвали Овечкина лучшим снайпером в истории НХЛ

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Журналист ESPN Грег Вышински назвал российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина лучшим снайпером в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В американских СМИ назвали Овечкина лучшим снайпером в истории НХЛ
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«Овечкин — лучший снайпер в истории НХЛ. Это что-то замечательное, так как все команды более десяти лет пытаются найти способ защититься от его броска. Овечкин забросил 613 шайб к 33 годам. Если в этом сезоне он снова отличится 50 раз, то к концу чемпионата выйдет на 13-е место в истории», — приводит слова Вышински ESPN.

Он также считает, что россиянин способен побить рекорд Уэйна Гретцки, и отмечает, что Овечкин много забивает в эпоху сильных вратарей.

«Если Овечкин сохранит здоровье, мы можем стать свидетелями падения рекорда Уэйна. Это наилучший шанс с того времени, как закончил Лемье, а Яромиру Ягру помешали локауты и желание заработать денег в КХЛ. Как бы то ни было, именно Овечкин — лучший снайпер в истории НХЛ», — добавил Вышински.

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