Шайба Кузнецова вошла в десятку лучших голов недели в НХЛ

Национальная хоккейная лига (НХЛ) опубликовала список десяти лучших голов прошедшей недели регулярного чемпионата.

Как сообщает пресс-служба лиги, лучшим был признан гол Энтони Дюклера («Коламбус Блю Джекетс»). Шайба российского форварда «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова заняла пятое место в списке.

В десятку также вошли голы Кэма Аткинсона («Коламбус»), Александра Баркова («Флорида Пантерз»), Леона Драйзайтля («Эдмонтон Ойлерз»), Джеффа Скиннера («Баффало Сэйбрз»), Джонни Годро («Калгари Флеймз»), Виктора Арвидссона («Нэшвилл Предаторз»), а также две шайбы Бо Хорвата («Ванкувер Кэнакс»).

Ранее сообщалось, что шайба Сергея Барбашёва и передача Владимира Тарасенко помогли «Сент-Луису» победить «Торонто» в матче НХЛ.