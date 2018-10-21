Ерёменко: игроки «Спартака» расстроены третьим поражением кряду, но на горячую голову ничего не решить
- @fcsm_official
«После трёх домашних поражений все, конечно, расстроены. Соберёмся и обсудим всё, но на горячую голову ничего не решить. На тренировках отрабатываем всё: и атаку, и оборону, и тактику в целом. Восемь пропущенных мячей в трёх матчах — так бывает, что ещё я могу сказать. Работаем», — цитирует футболиста «Чемпионат».
По словам Ерёменко, после поражения команде необходимо разобрать эпизоды, которые привели к пропущенным мячам, и проанализировать ошибки в обороне.
«Счёт на табло. После матча можно сказать многое, но ничего уже не поменяешь», — добавил он.
Ранее СМИ сообщили, что Массимо Каррера может быть отправлен в отставку с должности главного тренера «Спартака» после поражения от «Арсенала» в матче 11-го тура чемпионата РПЛ.