Экс-игрок «Спартака» считает, что команда «сливает» Карреру

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Бывший футболист «Спартака» Валерий Рейнгольд прокомментировал поражение московской команды от тульского «Арсенала» в матче 11-го тура чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ).
Экс-игрок «Спартака» считает, что команда «сливает» Карреру
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«Я не считаю, что дни Массимо Карреры в «Спартаке» сочтены, но команда его «сливает». Я очень внимательно смотрел, особенно второй тайм, они просто бросили играть и ходили пешком. В команде происходит что-то непонятное. Нельзя так играть в футбол, как в него сегодня играл «Спартак», а играют они так попросту потому, что некоторые не хотят. Я всегда поддерживал Карреру, он мне симпатичен, но сейчас у меня складывается ощущение, что он сдулся», — цитирует эксперта «Чемпионат».

По мнению Рейнгольда, в «Спартаке» явно присутствует недопонимание между игроками и главным тренером.

«Команда сегодня показала явное пренебрежение к своим болельщикам», — добавил он.

Ранее СМИ сообщили, что Каррера может быть отправлен в отставку с должности главного тренера «Спартака» после поражения от «Арсенала».

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