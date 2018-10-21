Экс-игрок «Спартака» считает, что команда «сливает» Карреру
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«Я не считаю, что дни Массимо Карреры в «Спартаке» сочтены, но команда его «сливает». Я очень внимательно смотрел, особенно второй тайм, они просто бросили играть и ходили пешком. В команде происходит что-то непонятное. Нельзя так играть в футбол, как в него сегодня играл «Спартак», а играют они так попросту потому, что некоторые не хотят. Я всегда поддерживал Карреру, он мне симпатичен, но сейчас у меня складывается ощущение, что он сдулся», — цитирует эксперта «Чемпионат».
По мнению Рейнгольда, в «Спартаке» явно присутствует недопонимание между игроками и главным тренером.
«Команда сегодня показала явное пренебрежение к своим болельщикам», — добавил он.
Ранее СМИ сообщили, что Каррера может быть отправлен в отставку с должности главного тренера «Спартака» после поражения от «Арсенала».