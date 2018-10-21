«Краснодар» на своём поле уступил «Ахмату» в 11-м туре РПЛ

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Футбольный клуб «Краснодар» на своём поле потерпел поражение от грозненского «Ахмата» в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
«Краснодар» на своём поле уступил «Ахмату» в 11-м туре РПЛ
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Встреча, состоявшаяся на стадионе «Краснодар», завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Единственный мяч в игре забил Исмаэл.

Таким образом, «Краснодар» с 19 очками остаётся на втором месте в турнирной таблице. Грозненцы набрали 15 баллов и поднялись на девятую строчку.

В следующем туре «Краснодар» встретится с московским ЦСКА, а «Ахмат» — со столичным «Динамо».

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