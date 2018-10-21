«Краснодар» на своём поле уступил «Ахмату» в 11-м туре РПЛ
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Встреча, состоявшаяся на стадионе «Краснодар», завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.
Единственный мяч в игре забил Исмаэл.
Таким образом, «Краснодар» с 19 очками остаётся на втором месте в турнирной таблице. Грозненцы набрали 15 баллов и поднялись на девятую строчку.
В следующем туре «Краснодар» встретится с московским ЦСКА, а «Ахмат» — со столичным «Динамо».
Ранее дубль Зе Луиша не помог «Спартаку» избежать поражения от «Арсенала» в РПЛ.