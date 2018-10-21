Каррера заявил о готовности встретиться с болельщиками «Спартака»

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Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера заявил о готовности встретиться с болельщиками красно-белых после домашнего поражения от тульского «Арсенала» (2:3) в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Каррера заявил о готовности встретиться с болельщиками «Спартака»
  • Reuters

«Если болельщики захотят приехать и поговорить, то я их встречу. Никаких проблем. Я не прячусь и не ищу никаких алиби. Если я в чём-то виноват, то признаюсь в этом», — сказал Каррера на пресс-конференции после игры.

Напомним, что это третье поражение московского клуба на своём поле подряд.

На данный момент «Спартак» находится на седьмом месте в РПЛ.

Ранее сообщалось, что Карреру отправят в отставку с поста главного тренера «Спартака».

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