Каррера заявил о готовности встретиться с болельщиками «Спартака»
- Reuters
«Если болельщики захотят приехать и поговорить, то я их встречу. Никаких проблем. Я не прячусь и не ищу никаких алиби. Если я в чём-то виноват, то признаюсь в этом», — сказал Каррера на пресс-конференции после игры.
Напомним, что это третье поражение московского клуба на своём поле подряд.
На данный момент «Спартак» находится на седьмом месте в РПЛ.
Ранее сообщалось, что Карреру отправят в отставку с поста главного тренера «Спартака».