Фёдор Емельяненко прокомментировал своё назначение на пост главы наблюдательного совета Союза MMA России

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Боец смешанного стиля Фёдор Емельяненко прокомментировал своё назначение на пост главы наблюдательного совета Союза MMA России.
Фёдор Емельяненко прокомментировал своё назначение на пост главы наблюдательного совета Союза MMA России
  • © Andrei Ladygin
  • globallookpress.com

«Сейчас у нас сформирован костяк преданных людей, которые искренне переживают за развитие нашего вида спорта. Мы все вместе работаем на популяризацию вида спорта и привлечение большего количества людей к здоровому образу жизни», — приводит слова Емельяненко пресс-служба организации.

Он отметил, что на новой должности продолжит заниматься укреплением позиций Союза ММА России.

Емельяненко в то же время продолжает спортивную карьеру: 26 января в финале Гран-при Bellator он встретится с американцем Райаном Бейдером.

Ранее Фёдор Емельяненко покинул пост главы Союза MMA России.

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