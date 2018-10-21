Боец смешанного стиля Фёдор Емельяненко прокомментировал своё назначение на пост главы наблюдательного совета Союза MMA России.

«Сейчас у нас сформирован костяк преданных людей, которые искренне переживают за развитие нашего вида спорта. Мы все вместе работаем на популяризацию вида спорта и привлечение большего количества людей к здоровому образу жизни», — приводит слова Емельяненко пресс-служба организации.

Он отметил, что на новой должности продолжит заниматься укреплением позиций Союза ММА России.

Емельяненко в то же время продолжает спортивную карьеру: 26 января в финале Гран-при Bellator он встретится с американцем Райаном Бейдером.

Ранее Фёдор Емельяненко покинул пост главы Союза MMA России.