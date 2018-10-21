Фёдор Емельяненко покинул пост главы Союза MMA России

Короткая ссылка
Боец смешанного стиля Фёдор Емельяненко покинул пост президента Союза MMA России, который он занимал с 2012 года.
Фёдор Емельяненко покинул пост главы Союза MMA России
  • © Dmitry Golubovich
  • globallookpress.com

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

Отмечается, что на внеочередной конференции союза его главой назначен Радмир Габдуллин, который ранее занимал должность вице-президента. Емельяненко, в свою очередь, возглавил наблюдательный совет. 

«Состав совета будет сформирован в ближайшее время», — заявили в пресс-службе союза.

Емельяненко в то же время продолжает спортивную карьеру. 26 января в финале Гран-при Bellator он встретится с американцем Райаном Бейдером.

Ранее Бейдер заявил, что побьёт Емельяненко.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить