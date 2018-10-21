Фёдор Емельяненко покинул пост главы Союза MMA России

Боец смешанного стиля Фёдор Емельяненко покинул пост президента Союза MMA России, который он занимал с 2012 года.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

Отмечается, что на внеочередной конференции союза его главой назначен Радмир Габдуллин, который ранее занимал должность вице-президента. Емельяненко, в свою очередь, возглавил наблюдательный совет.

«Состав совета будет сформирован в ближайшее время», — заявили в пресс-службе союза.

Емельяненко в то же время продолжает спортивную карьеру. 26 января в финале Гран-при Bellator он встретится с американцем Райаном Бейдером.

Ранее Бейдер заявил, что побьёт Емельяненко.