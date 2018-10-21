Соперник «Зенита» по ЛЕ «Бордо» проиграл «Монпелье» в Лиге 1
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Встреча, проходившая в Монпелье, завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.
Мячи забивали Гаэтан Лаборде и Анди Делорт (с пенальти).
В следующем туре «Бордо» сыграет с «Ниццей», а «Монпелье» — с «Тулузой».
«Бордо» является соперником петербургского «Зенита» по групповому этапу Лиги Европы. Встреча между ними состоится 25 октября в Санкт-Петербурге.
Ранее «Монако» с Головиным в составе потерпел четвёртое поражение подряд в Лиге 1.