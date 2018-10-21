Футболист «Зенита» Маркизио считает, что в России недостаточно времени уделяют тактике
- РИА Новости
«Слова, которыми могу описать чемпионат России? Физическая подготовка, слабая тактика. На мой взгляд, в России ей уделяют недостаточно внимания», — приводит слова хавбека «Чемпионат».
Он также добавил, что российские клубы играют недостаточно компактно.
«Обычно это проявляется в концовках, когда силы заканчиваются. Все бегают туда-сюда, много пространства. В России такое движение происходит на протяжении всех игр», — сказал Маркизио.
Маркизио стал игроком «Зенита» в сентябре. Он перешёл в стан сине-бело-голубых на правах свободного агента. До этого он был игроком туринского «Ювентуса».
Ранее сообщалось, что «Барселона» может взять в аренду футболиста «Зенита» Ивановича.