Футболист «Зенита» Маркизио считает, что в России недостаточно времени уделяют тактике

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Итальянский полузащитник петербургского «Зенита» Клаудио Маркизио рассказал о плюсах и минусах Российской премьер-лиги (РПЛ).
Футболист «Зенита» Маркизио считает, что в России недостаточно времени уделяют тактике
  • РИА Новости

«Слова, которыми могу описать чемпионат России? Физическая подготовка, слабая тактика. На мой взгляд, в России ей уделяют недостаточно внимания», — приводит слова хавбека «Чемпионат».

Он также добавил, что российские клубы играют недостаточно компактно.

«Обычно это проявляется в концовках, когда силы заканчиваются. Все бегают туда-сюда, много пространства. В России такое движение происходит на протяжении всех игр», — сказал Маркизио.

Маркизио стал игроком «Зенита» в сентябре. Он перешёл в стан сине-бело-голубых на правах свободного агента. До этого он был игроком туринского «Ювентуса».

Ранее сообщалось, что «Барселона» может взять в аренду футболиста «Зенита» Ивановича.

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