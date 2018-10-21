Звезда фильмов для взрослых поддержал обвиняемого в изнасиловании Роналду

Звезда фильмов для взрослых Рокко Сиффреди выступил с поддержкой обвиняемого в изнасиловании португальского футболиста туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду.

«Я не верю рассказам девушек о том, что их изнасиловал кто-то популярный. Роналду не чудовище. Не думаю, что он кого-то изнасиловал. Он номер один, любит жизнь и хочет развлекаться», — приводит слова Сиффреди AS.

В конце сентября в Германии опубликовали заявление американки Кэтрин Майорги, в котором она обвинила Роналду в изнасиловании, произошедшем, по её словам, в Лас-Вегасе в 2009 году. Майорга отметила, что форвард заплатил ей за молчание.

Ранее адвокат Роналду заявил, что документы с признанием футболиста в изнасиловании сфабрикованы.