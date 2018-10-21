Нурмагомедов рассказал, как бы встретил Макгрегора в Дагестане
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«У нас встречать гостей — святое. Этим Дагестан и славится. Ему есть на что там посмотреть. Может, борцовский зал ему покажем: он бороться не умеет. Обязательно бы накормили. У нас голодных гостей не бывает», — сказал российский боец.
21 октября 2018 г.
Напомним, что до этого отец спортсмена Абдулманап Нурмагомедов простил Макгрегора за оскорбление и пригласил его в Дагестан.
6 октября Нурмагомедов защитил титул UFC в лёгком весе в поединке с Макгрегором, проведя удушающий приём в четвёртом раунде.
Ранее глава UFC выразил мнение, что Фергюсон заслуживает боя с Нурмагомедовым.