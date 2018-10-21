Нурмагомедов рассказал, как бы встретил Макгрегора в Дагестане

Обладатель титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов рассказал, как бы встретил у себя на родине экс-соперника ирландца Конора Макгрегора.

«У нас встречать гостей — святое. Этим Дагестан и славится. Ему есть на что там посмотреть. Может, борцовский зал ему покажем: он бороться не умеет. Обязательно бы накормили. У нас голодных гостей не бывает», — сказал российский боец.

Напомним, что до этого отец спортсмена Абдулманап Нурмагомедов простил Макгрегора за оскорбление и пригласил его в Дагестан.

6 октября Нурмагомедов защитил титул UFC в лёгком весе в поединке с Макгрегором, проведя удушающий приём в четвёртом раунде.

Ранее глава UFC выразил мнение, что Фергюсон заслуживает боя с Нурмагомедовым.