Российский боксёр рассказал о травме, помешавшей завоевать золото юношеской Олимпиады

Серебряный призёр юношеской Олимпиады по боксу Руслан Колесников прокомментировал своё выступление на соревнованиях.

«Не могу сказать, что доволен своим выступлением, так как у меня серебро. Но не думаю, что подвёл команду. Я старался, шёл до победного. У меня были ошибки и недоработки, но думаю, что в будущем всё исправлю и вернусь уже за золотом», — сказал Колесников RT.

Спортсмен признался, что весь турнир провёл со сломанной рукой.

«Так получилось, что в первом бою не смог вовремя сжать кулак во время удара и повредил руку. Несмотря на боль, я боролся дальше. Но всё-таки было чувство самосохранения, не мог сильно бить больной рукой в финале, из-за этого немного не хватило, чтобы завоевать золотую медаль», — признался боксёр.

Ранее Владимир Путин назвал победу России на юношеской Олимпиаде важным вкладом в укрепление международного авторитета.