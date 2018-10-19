Путин назвал победу России на юношеской Олимпиаде важным вкладом в укрепление международного авторитета
- РИА Новости
«Этот триумф — важный вклад в укрепление международного авторитета нашей страны как сильной спортивной державы, наглядное свидетельство того, что в российских регионах выросло целое поколение молодых, талантливых атлетов, способных бороться за самые высокие места как в традиционно успешных для нас дисциплинах, так и в новых видах спорта, совсем недавно включённых в олимпийскую программу», — говорится в тексте поздравительной телеграммы президента, опубликованной на сайте Кремля.
На завершившейся в столице Аргентины юношеской Олимпиаде российские спортсмены завоевали 29 золотых, 18 серебряных и 12 бронзовых наград, тем самым выиграв медальный зачёт Игр, и побили свой рекорд по количеству золотых наград.
Ранее сообщалось, что сборная России по боксу посвятила победу на юношеской Олимпиаде памяти погибших в Керчи.