Сборная России по боксу посвятила победу на юношеской Олимпиаде памяти погибших в Керчи

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Сборная России по боксу посвятила свою победу на юношеской Олимпиаде, прошедшей в аргентинском Буэнос-Айресе, памяти жертв трагедии в Керчи.
Сборная России по боксу посвятила победу на юношеской Олимпиаде памяти погибших в Керчи
  • РИА Новости

Об этом заявили в видеообращении, опубликованном на официальном YouTube-канале Федерации бокса России.

Золото ЮОИ завоевали Илья Попов, Алексей Дронов и Анастасия Шамонова, а Руслан Колесников стал серебряным призёром.

17 октября студент четвёртого курса Владислав Росляков в здании колледжа привёл в действие самодельное взрывное устройство, а затем открыл стрельбу по учащимся и сотрудникам заведения. Согласно последней информации, в результате нападения погиб 21 человек, более 50 пострадали.

Ранее сообщалось, что российские спортсмены на юношеской Олимпиаде почтили минутой молчания память погибших в Керчи.

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