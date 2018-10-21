Украинский футболист «Вест Хэма» Ярмоленко может пропустить полгода из-за разрыва ахилла
- Reuters
Как сообщает Daily Mail, у Ярмоленко есть подозрение на разрыв ахиллова сухожилия правой ноги. Если данный диагноз подтвердится, украинец рискует пропустить около шести месяцев.
Отмечается, что в ближайшие дни Ярмоленко пройдёт углублённое обследование, которое определит степень серьёзности травмы.
Форвард перешёл в «Вест Хэм» из дортмундской «Боруссии» летом 2018 года. В его активе два гола в девяти матчах АПЛ.
Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» с минимальным счётом переиграл «Вест Хэм» в АПЛ.