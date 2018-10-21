Главный тренер «Нэшвилла» проспорил игрокам и дал интервью в маске быка

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Главный тренер «Нэшвилл Предаторз» Питер Лавиолетт проиграл в споре своим подопечным и дал флеш-интервью после матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в маске быка.
Главный тренер «Нэшвилла» проспорил игрокам и дал интервью в маске быка
  • © NHL.com

Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

Отмечается, что наставник команды пообещал выполнить условие пари в случае, если клуб добьётся побед в двух ближайших выездных встречах.

19 октября «Нэшвилл» оказался сильнее «Калгари Флеймз» (5:3), а 20 октября победил «Эдмонтон Ойлерз» (3:0). 

После окончания матча с «Эдмонтоном» Лавиолетт выполнил своё обещание и вышел к журналистам в маске быка.

Ранее сообщалось, что шайба Евгения Кузнецова вошла в десятку лучших голов недели в НХЛ.

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