Шайба Барбашёва и передача Тарасенко помогли «Сент-Луису» победить «Торонто» в матче НХЛ
- Reuters
Встреча, прошедшая в Торонто, завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей.
Победу «Сент-Луису» принесли шайбы Роберта Бортуццо, Зака Сэнфорда, Райана О'Райлли и Ивана Барбашёва. Российский форвард «Блюз» Владимир Тарасенко записал в свой актив результативную передачу и завершил матч с показателем полезности «+1», проведя на льду чуть менее 18 минут.
«Торонто» ответил шайбой Моргана Рилли.
Ранее сообщалось, что голевая передача Евгения Дадонова не помогла «Флориде» избежать поражения от «Детройта» в матче НХЛ.