Шайба Барбашёва и передача Тарасенко помогли «Сент-Луису» победить «Торонто» в матче НХЛ

«Сент-Луис Блюз» одержал победу над «Торонто Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в Торонто, завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей.

Победу «Сент-Луису» принесли шайбы Роберта Бортуццо, Зака Сэнфорда, Райана О'Райлли и Ивана Барбашёва. Российский форвард «Блюз» Владимир Тарасенко записал в свой актив результативную передачу и завершил матч с показателем полезности «+1», проведя на льду чуть менее 18 минут.

«Торонто» ответил шайбой Моргана Рилли.

Ранее сообщалось, что голевая передача Евгения Дадонова не помогла «Флориде» избежать поражения от «Детройта» в матче НХЛ.