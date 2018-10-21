Голевая передача Дадонова не помогла «Флориде» избежать поражения от «Детройта» в матче НХЛ

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«Флорида Пантерз» потерпел поражение от «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Голевая передача Дадонова не помогла «Флориде» избежать поражения от «Детройта» в матче НХЛ
  • Reuters

Встреча, прошедшая в Санрайзе, завершилась со счётом 4:3 в пользу гостей.

В основное время матча за «Детройт» забили Деннис Холовски, Томас Ванек и Дилан Ларкин. «Флорида» ответила шайбами Кейта Яндла, Ника Бьюгстада и Майка Хоффмана.

В овертайме победу «Ред Уингз» принёс гол Густава Нюквиста.

Российский форвард «Флориды» Евгений Дадонов записал в свой актив голевую передачу и, проведя на льду в общей сложности 21 минуту 29 секунд, завершил встречу с показателем полезности «+2».

Ранее сообщалось, что «Тампа» проиграла «Миннесоте» в матче НХЛ, несмотря на 29 сейвов Андрея Василевского.

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