Голевая передача Дадонова не помогла «Флориде» избежать поражения от «Детройта» в матче НХЛ

«Флорида Пантерз» потерпел поражение от «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в Санрайзе, завершилась со счётом 4:3 в пользу гостей.

В основное время матча за «Детройт» забили Деннис Холовски, Томас Ванек и Дилан Ларкин. «Флорида» ответила шайбами Кейта Яндла, Ника Бьюгстада и Майка Хоффмана.

В овертайме победу «Ред Уингз» принёс гол Густава Нюквиста.

Российский форвард «Флориды» Евгений Дадонов записал в свой актив голевую передачу и, проведя на льду в общей сложности 21 минуту 29 секунд, завершил встречу с показателем полезности «+2».

Ранее сообщалось, что «Тампа» проиграла «Миннесоте» в матче НХЛ, несмотря на 29 сейвов Андрея Василевского.