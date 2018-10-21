Голевая передача Дадонова не помогла «Флориде» избежать поражения от «Детройта» в матче НХЛ
- Reuters
Встреча, прошедшая в Санрайзе, завершилась со счётом 4:3 в пользу гостей.
В основное время матча за «Детройт» забили Деннис Холовски, Томас Ванек и Дилан Ларкин. «Флорида» ответила шайбами Кейта Яндла, Ника Бьюгстада и Майка Хоффмана.
В овертайме победу «Ред Уингз» принёс гол Густава Нюквиста.
Российский форвард «Флориды» Евгений Дадонов записал в свой актив голевую передачу и, проведя на льду в общей сложности 21 минуту 29 секунд, завершил встречу с показателем полезности «+2».
Ранее сообщалось, что «Тампа» проиграла «Миннесоте» в матче НХЛ, несмотря на 29 сейвов Андрея Василевского.