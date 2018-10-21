Фигуристы Тарасова и Морозов победили на этапе Гран-при в США

Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов победили в соревнованиях пар на первом этапе Гран-при — Skate America, который проходит в американском городе Эверетте. Об этом информирует РИА Новости.

Отмечается, что 20 октября пары выступили с произвольной программой. По результатам которой Тарасова и Морозов получили 133,61 балла.

По сумме двух программ российские фигуристы набрали 204,85 балла и заняли итоговое первое место.

Второе место также досталось дуэту из России — Алиса Ефимова и Александр Коровин, они набрали 178,98 балла.

Третье места у пары из США — Эшли Кейн и Тимоти Ледук. Их итоговый результат 175,06 балла.

Ранее сообщалось, что Тарасова и Морозов лидируют после короткой программы на этапе Гран-при в США.