Сарри стал первым тренером «Челси», который не проиграл в первых девяти матчах АПЛ

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Главный тренер футбольного клуба «Челси» итальянец Маурицио Сарри стал первым наставником лондонского коллектива, которому удалось не проиграть в первых девяти матчах Английской премьер-лиги (АПЛ) у руля команды.
Сарри стал первым тренером «Челси», который не проиграл в первых девяти матчах АПЛ
  • Reuters

В девятом туре чемпионата Англии «Челси» сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» (2:2). Теперь под руководством Сарри синие победили в шести играх, а в трёх разошлись миром.

Сарри обошёл по этому показателю португальца Жозе Моуринью и бразильца Луиса Фелипе Сколари, которые на посту лондонцев не терпели поражений на протяжении восьми стартовых туров.

Ранее «Челси» ушёл от поражения в матче с «Манчестер Юнайтед» благодаря голу на 96-й минуте.

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