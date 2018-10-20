Сарри стал первым тренером «Челси», который не проиграл в первых девяти матчах АПЛ

Главный тренер футбольного клуба «Челси» итальянец Маурицио Сарри стал первым наставником лондонского коллектива, которому удалось не проиграть в первых девяти матчах Английской премьер-лиги (АПЛ) у руля команды.

В девятом туре чемпионата Англии «Челси» сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» (2:2). Теперь под руководством Сарри синие победили в шести играх, а в трёх разошлись миром.

Three Chelsea managers have remained unbeaten after their first eight Premier League games:



🇵🇹 José Mourinho (8)

🇧🇷 Felipe Scolari (8)

🇮🇹 Maurizio Sarri (8)



One more and the record is broken… pic.twitter.com/lTnzUOPBWk — Squawka Football (@Squawka) 7 октября 2018 г.

Сарри обошёл по этому показателю португальца Жозе Моуринью и бразильца Луиса Фелипе Сколари, которые на посту лондонцев не терпели поражений на протяжении восьми стартовых туров.

Ранее «Челси» ушёл от поражения в матче с «Манчестер Юнайтед» благодаря голу на 96-й минуте.