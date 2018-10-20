«Челси» ушёл от поражения в матче с «Манчестер Юнайтед» благодаря голу на 96-й минуте
- Reuters
Встреча, прошедшая в Лондоне на «Стэмфорд Бридж», завершилась со счётом 2:2.
Хозяева поля забили первыми. На 21-й минуте отличился защитник Антонио Рюдигер. Во втором тайме «Манчестер Юнайтед» смог сначала восстановить паритет, а затем выйти в лидеры. Дубль оформил Антони Марсьяль. На 96-й минуте счёт сравнял хавбек «Челси» Росс Баркли, успешно сыграв на добивании.
Таким образом, «Челси» продлил беспроигрышную серию в нынешнем сезоне АПЛ, которая теперь насчитывает шесть побед и три ничьи.
В десятом туре «Челси» на выезде сыграет с «Бернли», а «Манчестер Юнайтед» на своём поле примет «Эвертон».
Ранее сообщалось, что футболист «Ливерпуля» Мане перенёс операцию на руке.