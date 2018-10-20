«Валенсия» вырвала ничью с «Леганесом» в Примере, Черышев покинул поле на 16-й минуте матча
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Встреча, проходившая в Валенсии на стадионе «Месталья», завершилась со счётом 1:1.
У гостей на 63-й минуте игры с пенальти отличился Херард Гумбау, а гол игрока «Валенсии» Хосе Луиса Гайи установил окончательный счёт на табло.
Россиянин Денис Черышев был заменён на 16-й минуте матча из-за травмы.
В следующем туре «Валенсия» встретится с «Атлетиком» из Бильбао, а «Леганес» — с другим клубом из Валенсии, «Леванте».
Ранее «Реал» потерпел второе поражение подряд в Примере, проиграв «Леванте».