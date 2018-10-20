«Валенсия» вырвала ничью с «Леганесом» в Примере, Черышев покинул поле на 16-й минуте матча

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«Валенсия» сыграла вничью с «Леганесом» в матче девятого тура испанской Примеры.
«Валенсия» вырвала ничью с «Леганесом» в Примере, Черышев покинул поле на 16-й минуте матча
  • © Mutsu Kawamori/AFLO
  • globallookpress.com

Встреча, проходившая в Валенсии на стадионе «Месталья», завершилась со счётом 1:1.

У гостей на 63-й минуте игры с пенальти отличился Херард Гумбау, а гол игрока «Валенсии» Хосе Луиса Гайи установил окончательный счёт на табло.

Россиянин Денис Черышев был заменён на 16-й минуте матча из-за травмы.

В следующем туре «Валенсия» встретится с «Атлетиком» из Бильбао, а «Леганес» — с другим клубом из Валенсии, «Леванте».

Ранее «Реал» потерпел второе поражение подряд в Примере, проиграв «Леванте».

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