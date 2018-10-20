Дортмундская «Боруссия» одержала четвёртую победу подряд в Бундеслиге, разгромив «Штутгарт»
- Reuters
Встреча, проходившая в Штутгарте, завершилась со счётом 4:0 в пользу гостей.
Отличились Джейдон Санчо, Марко Ройс, Пако Алькасер и Максимилиан Филипп.
Таким образом, клуб из Дортмунда одержал четвёртую победу подряд в Бундеслиге и продолжает лидировать в турнирной таблице с 20 очками.
В следующем туре «Боруссия» сыграет с берлинской «Гертой», а «Штутгарт» — с «Хоффенхаймом» из Зинсхайма.
Ранее дубль Левандовски помог «Баварии» обыграть «Вольфсбург» в Бундеслиге.