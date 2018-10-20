Дубль Левандовски помог «Баварии» обыграть «Вольфсбург» в Бундеслиге

Мюнхенская «Бавария» одержала победу над «Вольфсбургом» в матче восьмого тура немецкой Бундеслиги.

Встреча, проходившая в Вольфсбурге, завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

В составе баварцев дублем отметился Роберт Левандовски, а также отличился Хамес Родригес. У хозяев единственный мяч забил Ваутер Вегорст.

На 57-й минуте «Бавария» осталась в меньшинстве, так как был удалён Арьен Роббен.

В следующем туре «Бавария» сыграет с «Майнцем», а «Вольфсбург» — с «Фортуной» из Дюссельдорфа.

Ранее форвард «Айнтрахта» Йович забил пять мячей в матче чемпионата Германии по футболу с «Фортуной».