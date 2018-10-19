Форвард «Айнтрахта» Йович забил пять мячей в матче чемпионата Германии по футболу с «Фортуной»

В матче восьмого тура чемпионата Германии по футболу франкфуртский «Айнтрахт» на своём поле разгромил «Фортуну» из Дюссельдорфа со счётом 7:1.

Пять из семи мячей хозяев в поединке забил 20-летний нападающий Лука Йович. Кроме того, голевым дублем в составе «Айнтрахта» отметился форвард Себастьян Халлер.

Этот успех позволил подопечным Ади Хюттера набрать 13 очков и, опередив по дополнительным показателям действующего чемпиона страны «Баварию», подняться на шестую строчку турнирной таблицы немецкого чемпионата. Йович, в свою очередь, с семью мячами в активе единолично возглавил бомбардирскую гонку турнира.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» одержал победу над «Ростовом» в матче 11-го тура РПЛ.