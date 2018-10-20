Адвокат брата Кокорина раскритиковал решение суда об аресте

Вячеслав Барик, адвокат брата нападающего «Зенита» Александра Кокорина Кирилла, прокомментировал решение Мосгорсуда оставить под арестом его подзащитного.

«Не только не было никаких доказательств наличия у Кирилла возможности, мотива, желания скрыться, но и доказательств возможности надавить и повлиять на свидетелей, на ход следствия», — цитирует адвоката «Спорт-Экспресс».

По его мнению, суд формально подошёл к рассмотрению дела.

«Там все формальные фразы прописаны: «может скрыться», «может оказать давление». Ни одного конкретного довода нет. К тому же есть постановление пленума Верховного суда № 41. Суду сначала надо изучить и дать оценку возможности избрания любой другой меры пресечения», — сказал Барик.

11 октября братья Кокорины и хавбек «Краснодара» Павел Мамаев были арестованы на срок до 8 декабря по обвинению в избиении в центре Москвы главы одного из департаментов Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.

Ранее в ОНК сообщили, что Александру Кокорину принесли первую передачу в СИЗО.