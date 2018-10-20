Адвокат брата Кокорина раскритиковал решение суда об аресте

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Вячеслав Барик, адвокат брата нападающего «Зенита» Александра Кокорина Кирилла, прокомментировал решение Мосгорсуда оставить под арестом его подзащитного.
Адвокат брата Кокорина раскритиковал решение суда об аресте
  • ©Агенство городских новостей "Москва"

«Не только не было никаких доказательств наличия у Кирилла возможности, мотива, желания скрыться, но и доказательств возможности надавить и повлиять на свидетелей, на ход следствия», — цитирует адвоката «Спорт-Экспресс».

По его мнению, суд формально подошёл к рассмотрению дела.

«Там все формальные фразы прописаны: «может скрыться», «может оказать давление». Ни одного конкретного довода нет. К тому же есть постановление пленума Верховного суда № 41. Суду сначала надо изучить и дать оценку возможности избрания любой другой меры пресечения», — сказал Барик.

11 октября братья Кокорины и хавбек «Краснодара» Павел Мамаев были арестованы на срок до 8 декабря по обвинению в избиении в центре Москвы главы одного из департаментов Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.

Ранее в ОНК сообщили, что Александру Кокорину принесли первую передачу в СИЗО.

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