ОНК: Кокорину принесли первую передачу в СИЗО

Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии по Москве Иван Мельников сообщил, что нападающий «Зенита» Александр Кокорин получил первую передачу за период пребывания в СИЗО «Бутырка».

«Кокорин получил вечером первую передачу от родственников и написал заявление с просьбой разрешить ему занятия на спортивных тренажёрах», — передаёт слова Мельникова ТАСС.

11 октября Кокорин, его брат Кирилл и хавбек «Краснодара» Павел Мамаев были арестованы на срок до 8 декабря по обвинению в избиении в центре Москвы главы одного из департаментов Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.

Ранее стало известно, что Кокорин и Мамаев переведены в двухместные камеры «Бутырки».