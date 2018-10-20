Касаткина считает, что ещё встретится с Джабер в финале турниров WTA

Российская теннисистка Дарья Касаткина после победы в финале Кубка Кремля над представительницей Туниса Онс Джабер обратилась к своей сопернице.

«Ты провела прекрасную неделю, прекрасный матч провели в финале, но таков спорт. У тебя великолепная команда, и я уверена, что это наш не последний финал», — приводит слова россиянки РИА Новости.

Она также вспомнила, как приезжала на этот турнир 10 лет назад и мечтала стать его победителем.

«У меня сейчас миллион мыслей в голове, которые хочу озвучить. Но я не знаю, как связать эти слова», — добавила Касаткина.

Для Касаткиной этот титул стал вторым в карьере: в прошлом сезоне она выиграла турнир в Чарльстоне. Она также стала шестой россиянкой, победившей на Кубке Кремля. До неё подобное дважды удавалось Анастасии Мыскиной и Светлане Кузнецовой и по одному разу — Анне Чакветадзе, Елене Дементьевой и Анастасии Павлюченковой.

Ранее Дарья Касаткина стала победительницей теннисного Кубка Кремля.