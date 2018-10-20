Знарок провёл тренировку в латвийском хоккейном клубе «Земгале»

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Бывший главный тренер сборной России по хоккею Олег Знарок провёл тренировочное занятие в латвийском хоккейном клубе «Земгале».
Знарок провёл тренировку в латвийском хоккейном клубе «Земгале»
  • © Maksim Konstantinov
  • globallookpress.com

Как сообщает Jelgavas Vestnesis, тренировка длилась два часа.

Отмечается, что Знарок вышел на занятие в именной тренировочной форме сборной России.

Последним местом работы 55-летнего специалиста был петербургский СКА, который он возглавлял с 2016 по 2018 год. В период с 2006 по 2011 год Знарок возглавлял сборную Латвии по хоккею.

Ранее Знарок выразил возмущение информацией о переговорах с московским «Динамо».

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