Знарок провёл тренировку в латвийском хоккейном клубе «Земгале»
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Как сообщает Jelgavas Vestnesis, тренировка длилась два часа.
Отмечается, что Знарок вышел на занятие в именной тренировочной форме сборной России.
Последним местом работы 55-летнего специалиста был петербургский СКА, который он возглавлял с 2016 по 2018 год. В период с 2006 по 2011 год Знарок возглавлял сборную Латвии по хоккею.
Ранее Знарок выразил возмущение информацией о переговорах с московским «Динамо».