Знарок: возмущён информацией о переговорах с московским «Динамо»
- РИА Новости
«Возмущён информацией о якобы имевших место переговорах. Конечно, «Динамо» — это не пустой звук для меня. Я внимательно слежу за тем, что происходит с командой. Тем не менее приходить на «живое» место не в моих принципах», — приводит слова специалиста «Спорт-Экспресс».
При этом он заявил, что готов обсудить предложение столичного клуба, если место наставника станет вакантным.
«Я открыт для любых предложений», — добавил Знарок.
Последним клубом российского наставника был петербургский СКА, который он тренировал с 2016 по 2018 год. Знарок покинул коллектив по окончании минувшего сезона.
Под его руководством сборная России выиграла золотые медали Олимпийских игр в Пхёнчхане.
Ранее сообщалось, что Знарок подтвердил ведение переговоров с минским «Динамо».