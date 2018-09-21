Знарок: возмущён информацией о переговорах с московским «Динамо»

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Бывший главный тренер сборной России по хоккею Олег Знарок прокомментировал слухи о переговорах с московским клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Динамо».
Знарок: возмущён информацией о переговорах с московским «Динамо»
  • РИА Новости

«Возмущён информацией о якобы имевших место переговорах. Конечно, «Динамо» — это не пустой звук для меня. Я внимательно слежу за тем, что происходит с командой. Тем не менее приходить на «живое» место не в моих принципах», — приводит слова специалиста «Спорт-Экспресс».

При этом он заявил, что готов обсудить предложение столичного клуба, если место наставника станет вакантным.

«Я открыт для любых предложений», — добавил Знарок.

Последним клубом российского наставника был петербургский СКА, который он тренировал с 2016 по 2018 год. Знарок покинул коллектив по окончании минувшего сезона. 

Под его руководством сборная России выиграла золотые медали Олимпийских игр в Пхёнчхане.

Ранее сообщалось, что Знарок подтвердил ведение переговоров с минским «Динамо».

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