СМИ: Знарок подтвердил, что ведёт переговоры с минским «Динамо»

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Олег Знарок может стать наставником минского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Динамо».

Об этом сообщает телеканал «Чемпионат» со ссылкой на телеканал «Беларусь 5».

«В телефонном разговоре с нашим корреспондентом тренер подтвердил, что заинтересованность в его услугах есть. Цитата: «Разговоры идут», — говорится в сюжете канала.

Последним клубом российского наставника был петербургский СКА, который он тренировал с 2016 по 2018 год. Знарок покинул коллектив по окончании минувшего сезона.

Под его руководством сборная России выиграла золотые медали Олимпийских игр в Пхёнчхане.

Ранее сообщалось, что скончался отец Олега Знарка.