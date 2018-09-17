СМИ: Знарок подтвердил, что ведёт переговоры с минским «Динамо»
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «Чемпионат» со ссылкой на телеканал «Беларусь 5».
«В телефонном разговоре с нашим корреспондентом тренер подтвердил, что заинтересованность в его услугах есть. Цитата: «Разговоры идут», — говорится в сюжете канала.
Последним клубом российского наставника был петербургский СКА, который он тренировал с 2016 по 2018 год. Знарок покинул коллектив по окончании минувшего сезона.
Под его руководством сборная России выиграла золотые медали Олимпийских игр в Пхёнчхане.
Ранее сообщалось, что скончался отец Олега Знарка.