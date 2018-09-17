СМИ: Знарок подтвердил, что ведёт переговоры с минским «Динамо»

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Бывший главный тренер сборной России по хоккею Олег Знарок может стать наставником минского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Динамо».
СМИ: Знарок подтвердил, что ведёт переговоры с минским «Динамо»
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «Чемпионат» со ссылкой на телеканал «Беларусь 5».

«В телефонном разговоре с нашим корреспондентом тренер подтвердил, что заинтересованность в его услугах есть. Цитата: «Разговоры идут», — говорится в сюжете канала.

Последним клубом российского наставника был петербургский СКА, который он тренировал с 2016 по 2018 год. Знарок покинул коллектив по окончании минувшего сезона. 

Под его руководством сборная России выиграла золотые медали Олимпийских игр в Пхёнчхане.

Ранее сообщалось, что скончался отец Олега Знарка.

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