СМИ: Нидерланды и Бельгия рассматривают вариант объединения футбольных чемпионатов

Королевская бельгийская футбольная ассоциация (KBVB) и Королевский футбольный союз Нидерландов (KNVB) рассматривают вариант создания объединённого футбольного чемпионата.

Как сообщает iNews, возможное объединение рассматривается как один из возможных вариантов улучшить местный футбол, а также помочь странам составить конкуренцию лидерам рейтинга ассоциаций УЕФА.

Отмечается, что, помимо бельгийских и голландских клубов, в объединённом чемпионате могут также выступать команды из Люксембурга.

Ранее Леонид Слуцкий рассказал, за счёт чего «Витесс» может достигать высоких результатов.