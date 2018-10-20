СМИ: Нидерланды и Бельгия рассматривают вариант объединения футбольных чемпионатов

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Королевская бельгийская футбольная ассоциация (KBVB) и Королевский футбольный союз Нидерландов (KNVB) рассматривают вариант создания объединённого футбольного чемпионата.
СМИ: Нидерланды и Бельгия рассматривают вариант объединения футбольных чемпионатов
  • АФК «Аякс» / © ajax.nl

Как сообщает iNews, возможное объединение рассматривается как один из возможных вариантов улучшить местный футбол, а также помочь странам составить конкуренцию лидерам рейтинга ассоциаций УЕФА.

Отмечается, что, помимо бельгийских и голландских клубов, в объединённом чемпионате могут также выступать команды из Люксембурга.

Ранее Леонид Слуцкий рассказал, за счёт чего «Витесс» может достигать высоких результатов.

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