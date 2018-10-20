СМИ: Нидерланды и Бельгия рассматривают вариант объединения футбольных чемпионатов
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Как сообщает iNews, возможное объединение рассматривается как один из возможных вариантов улучшить местный футбол, а также помочь странам составить конкуренцию лидерам рейтинга ассоциаций УЕФА.
Отмечается, что, помимо бельгийских и голландских клубов, в объединённом чемпионате могут также выступать команды из Люксембурга.
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