Полузащитник «Локомотива» Коломейцев перенёс операцию и не сможет выйти на поле в 2018 году
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- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главного тренера железнодорожников Юрия Сёмина.
По словам специалиста, операция 29-летнему Коломейцеву была проведена на прошлой неделе, во время перерыва в чемпионате РПЛ на матчи национальных сборных.
Коломейцев не принимал участие в официальных поединках «Локомотива» с апреля 2018 года. В минувшем чемпионате РПЛ, который завершился победой подопечных Сёмина, полузащитник отыграл 19 матчей, отметившись одним забитым мячом.
Ранее сообщалось, что «Локомотив» одержал победу над «Ростовом» в матче 11-го тура РПЛ.