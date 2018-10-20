Полузащитник «Локомотива» Коломейцев перенёс операцию и не сможет выйти на поле в 2018 году

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Полузащитник клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Локомотив» Александр Коломейцев перенёс операцию на одном из суставов и, скорее всего, не сможет выйти на поле до конца 2018 года.
Полузащитник «Локомотива» Коломейцев перенёс операцию и не сможет выйти на поле в 2018 году
  • © Владимир Федоренко
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главного тренера железнодорожников Юрия Сёмина.

По словам специалиста, операция 29-летнему Коломейцеву была проведена на прошлой неделе, во время перерыва в чемпионате РПЛ на матчи национальных сборных.

Коломейцев не принимал участие в официальных поединках «Локомотива» с апреля 2018 года. В минувшем чемпионате РПЛ, который завершился победой подопечных Сёмина, полузащитник отыграл 19 матчей, отметившись одним забитым мячом.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» одержал победу над «Ростовом» в матче 11-го тура РПЛ.

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