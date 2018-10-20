Полузащитник «Локомотива» Коломейцев перенёс операцию и не сможет выйти на поле в 2018 году

Полузащитник клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Локомотив» Александр Коломейцев перенёс операцию на одном из суставов и, скорее всего, не сможет выйти на поле до конца 2018 года.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главного тренера железнодорожников Юрия Сёмина.

По словам специалиста, операция 29-летнему Коломейцеву была проведена на прошлой неделе, во время перерыва в чемпионате РПЛ на матчи национальных сборных.

Коломейцев не принимал участие в официальных поединках «Локомотива» с апреля 2018 года. В минувшем чемпионате РПЛ, который завершился победой подопечных Сёмина, полузащитник отыграл 19 матчей, отметившись одним забитым мячом.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» одержал победу над «Ростовом» в матче 11-го тура РПЛ.