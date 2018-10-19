Сёмин считает закономерной победу «Локомотива» над «Ростовом» в матче РПЛ

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал игру своих подопечных в матче 11-го тура чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ростовом», который завершился победой «железнодорожников» со счётом 2:1.

«Очень сложная игра, потому что у «Ростова» хорошее физическое состояние. Они очень хорошо обороняются, убегают в контратаки. Они приблизительно такую же игру показывали, как со «Спартаком». Но, на мой взгляд, во втором тайме мы очень хорошо стали отбирать мяч на чужой половине поля. Отсюда пошли моменты. И, наверное, мы победили закономерно», — цитирует специалиста «Чемпионат» со ссылкой на эфир телеканала «Матч Премьер».

Также Сёмин отметил действия полузащитников команды Дмитрия Баринова и Гжегожа Крыховяка, помогавших «Локомотиву» обострять ситуацию на чужой половине поля.

«Они выдвигались вперёд поочерёдно, потому что у нас в атаке особо игроков не было. Атаковали, можно сказать, со вторых позиций. У кого сейчас получается взламывать насыщенную оборону? Покажите мне такую команду, кроме «Барселоны». Я такой не знаю», — добавил он.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» одержал победу над «Ростовом» в матче 11-го тура РПЛ.