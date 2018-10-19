Карпин назвал причины поражения «Ростова» от «Локомотива» в матче РПЛ

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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал игру своих подопечных в матче 11-го тура чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Локомотивом», который завершился победой железнодорожников со счётом 2:1.
Карпин назвал причины поражения «Ростова» от «Локомотива» в матче РПЛ
  • © Антон Денисов
  • РИА Новости

«В случае с первым мячом  в наши ворота была потеря концентрации, второй в целом тоже — пропустили с углового. Самое главное, что не получилась игра в атаке. Неважно, позиционные или контратаки, слишком много теряли мячи. Намного хуже действовали впереди, чем в других матчах», — цитирует специалиста «Чемпионат».

По словам Карпина, высокий уровень брака в действиях футболистов «Ростова» не связан с уровнем соперника.

«Нет, это наши проблемы», — добавил он.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» одержал победу над «Ростовом» в матче 11-го тура РПЛ.

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