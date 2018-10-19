Хэмилтон стал лучшим в первой свободной практике Гран-при США, Сироткин — 15-й

Британский пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон показал лучшее время в первой свободной практике 18-го этапа «Формулы-1» Гран-при США.

Сессия проходила в дождевых условиях.

Действующий чемпион мира проехал свой лучший круг по трассе в Остине за 1 минуту 47,502 секунды.

Второй результат показал его партнёр по команде финн Валттери Боттас (отставание 1,304 секунды), третье место занял голландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен (+1,345).

Россиянин Сергей Сироткин, выступающий за «Уильямс», занял в итоговом протоколе сессии 15-е место, уступив лидеру 4,087 секунды. Его напарник канадец Лэнс Стролл — 19-й (+4,394).

Ранее Сироткин заявил, что «Уильямс» является его единственным вариантом продолжения карьеры на 2019 год.