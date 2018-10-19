В ФХР заявили, что назначение Жамнова в «Спартак» не скажется на его работе в сборной

В Федерации хоккея России (ФХР) отреагировали на назначение Алексея Жамнова тренером московского «Спартака».

«Назначение старшего тренера сборной России и главы скаутской службы ФХР Алексея Жамнова тренером «Спартака» не повлияет на его работу в национальной команде», — говорится в сообщении пресс-службы сборной.

❗Назначение старшего тренера сборной России и главы скаутской службы ФХР Алексея Жамнова тренером «Спартака» не повлияет на его работу в национальной команде 🇷🇺 — Хоккей России (@russiahockey) 19 октября 2018 г.

Жамнов, являющийся генменеджером «Спартака», а также старшим тренером сборной России и скаутом ФХР, вошёл в тренерский штаб московского клуба после отставки Вадима Епанчинцева.

Ранее Епанчинцев подтвердил, что ушёл в отставку с поста главного тренера ХК «Спартак».